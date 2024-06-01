Стало известно, куда делся певец Ярослав Евдокимов, назвавший РФ «уродиной»

Певец Ярослав Евдокимов, который обозвал Россию “уродиной”, сбежал из нашей страны. Он долгое время зарабатывал на выступлениях и встречах с ностальгическим характером, но общественники добились отмены мероприятий с этим так называемым артистом.
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