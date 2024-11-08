🚑 6 случаев заболевания вирусом Коксаки выявили в Волгоградской области Роспотребнадзор сообщил, что такое количество заболевших зафиксировали с начала года в нашем регионе.
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🚑 6 случаев заболевания вирусом Коксаки выявили в Волгоградской области Роспотребнадзор сообщил, что такое количество заболевших зафиксировали с начала года в нашем регионе.