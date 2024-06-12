ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Стоит ли отменять свадьбу или простить и дать шанс?

Стоит ли отменять свадьбу или простить и дать шанс?

Девочки я плачу как мне поступить? До свадьбы 10 дней вчера узнала что мой будущий муж спит со своей бывшей женой и своей подругой и судя по всему не хочет ничего менять, а у нас свадьба 21 июня осталось немного я никому пока ничего не сказала стоит ли отменять свадьбу? Банкет уже оплачен но правда его родителями пусть жрут и подавятся!! Я просто в шоке от его предательства а мы встречаемся уже 2 года до этого ещё дружили 2 т.

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Комментарии
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Майя Maja
А это точно не оговор? В любом случае с такого &quot;сюжета&quot;начинать семейную жизнь не советую (дыма без огня не бывает).
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14 час.

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