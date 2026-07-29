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Похороны Грэма* превратились в абсурдное милитари-шоу

Похороны Грэма* превратились в абсурдное милитари-шоу

REUTERS/Nathan Howard/Pool В США прощание с одним из самых ярых сенаторов-русофобов Линдси Грэмом* – в нашей стране он в списке террористов и экстремистов – превратилось в большое политическое шоу с довольно странными номерами.

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