Похороны Грэма* превратились в абсурдное милитари-шоу

REUTERS/Nathan Howard/Pool В США прощание с одним из самых ярых сенаторов-русофобов Линдси Грэмом* – в нашей стране он в списке террористов и экстремистов – превратилось в большое политическое шоу с довольно странными номерами.
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