Необычный улов: Что "поймали" норвежские рыбаки в свои сети

Атомная подводная лодка ВМС США попала в сети рыбаков у берегов Норвегии. Подводная лодка ВМС США Virginia наткнулась на расставленную для вылова палтуса рыболовную сеть, закрепленную с помощью якоря на морском дне, и протянула ее на расстояние более трех с половиной километров.
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