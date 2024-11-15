Необычный улов: Что "поймали" норвежские рыбаки в свои сети

Атомная подводная лодка ВМС США попала в сети рыбаков у берегов Норвегии. Подводная лодка ВМС США Virginia наткнулась на расставленную для вылова палтуса рыболовную сеть, закрепленную с помощью якоря на морском дне, и протянула ее на расстояние более трех с половиной километров.