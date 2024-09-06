Юные обладатели премии «Экология — дело каждого» поступили в российские вузы

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» с поступлением в российские вузы на бюджетной основе.
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