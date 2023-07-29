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Кучеров о нашивке «А» в «Тампе»: «Круто, но моя игра не изменилась. Пытаюсь подавать пример. Если бы сам был новичком – равнялся бы на Василевского»

В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере постоянно играл с нашивкой «А» на свитере.  «Круто. Для меня это нечто новое, но моя игра из-за этого не изменилась.

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