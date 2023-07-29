Кучеров о нашивке «А» в «Тампе»: «Круто, но моя игра не изменилась. Пытаюсь подавать пример. Если бы сам был новичком – равнялся бы на Василевского»

В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере постоянно играл с нашивкой «А» на свитере. «Круто. Для меня это нечто новое, но моя игра из-за этого не изменилась.
Популярные статьи
- Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
Свежие комментарии