Минэкономразвития на уровне 2,5% сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год

Министерство экономического развития сохранило прогноз роста ВВП РФ на 2025 год на уровне 2,5% и с 2,6% с 2,4% понизило ожидания по росту экономики в 2026-м, сообщил журналистам представитель министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии