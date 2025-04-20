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Минэкономразвития на уровне 2,5% сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год

Минэкономразвития на уровне 2,5% сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год

Министерство экономического развития сохранило прогноз роста ВВП РФ на 2025 год на уровне 2,5% и с 2,6% с 2,4% понизило ожидания по росту экономики в 2026-м, сообщил журналистам представитель министерства.

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