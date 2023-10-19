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Китай

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Более 100 стран поддерживают позицию Китая в ООН -- МИД КНР

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Тот факт, что более 100 стран выразили поддержку справедливой позиции Китая в ООН, отражает то, что международное сообщество выступает против политизации вопросов прав человека, а попытки немногих западных стран вмешиваться во внутренние дела других государств не увенчаются успехом.

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