Более 100 стран поддерживают позицию Китая в ООН -- МИД КНР

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Тот факт, что более 100 стран выразили поддержку справедливой позиции Китая в ООН, отражает то, что международное сообщество выступает против политизации вопросов прав человека, а попытки немногих западных стран вмешиваться во внутренние дела других государств не увенчаются успехом.
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