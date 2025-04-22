Лимузин с направлявшейся на похороны семьёй столкнулся с поездом в США

Несмотря на полученные тяжёлые травмы, выжили все шесть членов семьи и водитель.В Соединённых Штатах Америки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись автомобиль с шестью членами семьи, направлявшимися на похороны своей бабушки, и поезд.