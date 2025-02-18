«Бавария» в 17-й раз подряд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда Венсана Компани одолела «Селтик» (2:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и прошла дальше. В последний раз мюнхенцы не попадали в число 16 лучших команд турнира в сезоне-2007/08 – тогда они вообще не участвовали в ЛЧ.