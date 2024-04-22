NBC: участие независимых кандидатов в выборах президента США лишит Трампа перевеса над Байденом

Согласно опросу, проведенному телеканалом NBC, в предстоящих президентских выборах США участие независимых кандидатов может нанести больший урон республиканцу Дональду Трампу, нежели демократу Джо Байдену.
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