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Аргументы и Факты

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«Газпром Арена» отказалась комментировать анонсы концертов Канье Уэста

«Газпром Арена» отказалась комментировать анонсы концертов Канье Уэста

Пресс-служба «Газпром Арены» воздержалась от комментариев по поводу публикаций и конкурсов на билеты, связанных с выступлениями американского артиста Канье Уэста, которые появлялись в их официальных аккаунтах.

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