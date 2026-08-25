«Газпром Арена» отказалась комментировать анонсы концертов Канье Уэста

Пресс-служба «Газпром Арены» воздержалась от комментариев по поводу публикаций и конкурсов на билеты, связанных с выступлениями американского артиста Канье Уэста, которые появлялись в их официальных аккаунтах.
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