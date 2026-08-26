Новый бенчмарк RENDER: как оформление истории влияет на память LLM сильнее, чем объём контекста

Группа исследователей опубликовала на arXiv описание нового бенчмарка RENDER, предназначенного для контроля того, как именно модель получает историю общения или извлечённые данные в системах памяти и RAG.
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