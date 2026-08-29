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«Нефтяная сделка» Трампа: крупная победа или шумная бравада?

«Нефтяная сделка» Трампа: крупная победа или шумная бравада?

По словам Дональда Трампа, милостью Божией и благодаря его персональной гениальности Америке удалось заключить «крупнейшую нефтяную сделку в истории», в рамках которой 65 млрд баррелей нефтяных запасов Венесуэлы переходят под контроль США.

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