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Пенсионерку из алтайского села прооперировали благодаря помощи Александра Терентьева

Пенсионерку из алтайского села прооперировали благодаря помощи Александра Терентьева

Пенсионерку из села Большая Речка Троицкого района прооперировали благодаря содействию депутата Госдумы Александра Терентьева.

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