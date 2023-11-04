Тульские сотрудники казначейства заложили "капсулы времени" с посланием будущим ревизорам

В пятницу 3 ноября в управлении Федерального казначейства по Тульской области состоялось расширенное заседание коллегии, приуроченное к 100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина РФ.
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