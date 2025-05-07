«Lada Х-Cross 5, Х-Cross-7 и Х-Cross-8 также катали в своё время, завод в Питере надо чем-то загружать срочно». Chery Arrizo 8 продолжают тестировать на АвтоВАЗе

Инсайдер с АвтоВАЗа выложил ещё одну фотографию, на которой показан новенький седан Chery Arrizo 8. Ранее его заметили среди нескольких прототипов Lada Iskra, которые также проходят испытания в Центре инжиниринга АвтоВАЗа.
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