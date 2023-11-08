ФСБ задержала фальшивомонетчиков, которые печатали до 2 миллиардов рублей в год

Фальшивомонетчики специализировались на крупных купюрах, неотличимых от настоящих.На территории восьми субъектов России действовала группа фальшивомонетчиков, которые в год печатали поддельных купюр на сумму до двух миллиардов рублей.
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