Прокуратура Польши: Экспертизы не подтвердили взрыв на борту самолета Качиньского в 2010 году

Кто-то из пшеков догадался сделать себе "занятие на всю жизнь" - бесконечно расследовать крушение самолёта по пьяни. Берёза, которая перебегала поле перед низко-низко летящим самолётом и оказалась виновником катастрофы, на допрос в Пшекию не явилась, пришлось придумывать "альтернативные версии", искать след крАвавой ГэБни и любые другие безумные версии, согласно которым можно было бы переложить вину на РФ. Плять! Рукоплескаю!

Леонтий Букштейн

Я не считаю себя шибко умным, но каким же минимумом серого вещества нужно было обладать, чтобы 14 лет нести пургу о злом умысле в авиакатастрофе под Смоленском. Вывод: они судят о нас по себе. Это они такое бы сотворили, а значит, и мы на это способны. Хорошо хоть какие-то проблески трезвого суждения стали выходить наверх.