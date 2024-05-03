Прокуратура Польши не подтверждает версию о взрыве на борту президентского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщает агентство РАР со ссылкой на родственника одного из погибших.
Прокуратура Польши: Экспертизы не подтвердили взрыв на борту самолета Качиньского в 2010 году
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кто-то из пшеков догадался сделать себе "занятие на всю жизнь" - бесконечно расследовать крушение самолёта по пьяни. Берёза, которая перебегала поле перед низко-низко летящим самолётом и оказалась виновником катастрофы, на допрос в Пшекию не явилась, пришлось придумывать "альтернативные версии", искать след крАвавой ГэБни и любые другие безумные версии, согласно которым можно было бы переложить вину на РФ. Плять! Рукоплескаю!
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19 час.
Леонтий Букштейн
Я не считаю себя шибко умным, но каким же минимумом серого вещества нужно было обладать, чтобы 14 лет нести пургу о злом умысле в авиакатастрофе под Смоленском. Вывод: они судят о нас по себе. Это они такое бы сотворили, а значит, и мы на это способны. Хорошо хоть какие-то проблески трезвого суждения стали выходить наверх.
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17 час.
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