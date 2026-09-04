Таймурат решил, что он самый крутой, и ткнул пальцем в полицейского, но все пошло не плану

Юргазета Представьте себе тихий тёплый вечер в конце августа: улицы ещё полны жизни, люди неторопливо идут домой после работы, кто-то выгуливает питомца, молодые родители прогуливают детей в колясках, а на лавочках у подъездов соседи ведут неспешные беседы.