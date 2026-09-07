Первый матч на «VOLGA Арене» закончился поражением нижегородской команды

Выступающие в Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» и казанский «Ирбис» протестировали арену на Стрелке. Итог их старта в 18‑м сезоне МХЛ – 3:5 (1:1, 1:4, 1:0).
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