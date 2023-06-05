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Apple анонсировала выход новой операционной системы iOS 17

Apple анонсировала выход новой операционной системы iOS 17

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 17. Теперь пользователи «яблочных» устройств смогут обмениваться номерами, просто соприкоснувшись телефонами.

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