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На ВДНХ 10 сентября откроется выставка академической живописи и театра

На ВДНХ 10 сентября откроется выставка академической живописи и театра

С 10 сентября в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ откроется выставка «Искусство сцены. Академическая живопись», посвященная связи русской академической живописи и театра.

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