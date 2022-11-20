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Рууд о том, не надоело ли ему проигрывать большие финалы: «Пока не надоело»

Каспер Рууд ответил, не надоело ли ему проигрывать большие финалы. Сегодня он встретится с Новаком Джоковичем в финале итогового турнира ATP.

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