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Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с него потребовали $100 тысяч

Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с него потребовали $100 тысяч

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий сейчас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Филадельфии Флайерз», попал в ДТП в Дубае на арендованном автомобиле, сообщил его адвокат, заявление которого приводит телеканал «Матч ТВ».

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