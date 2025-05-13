Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с него потребовали $100 тысяч

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий сейчас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Филадельфии Флайерз», попал в ДТП в Дубае на арендованном автомобиле, сообщил его адвокат, заявление которого приводит телеканал «Матч ТВ».