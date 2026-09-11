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За рулем

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Эти ушедшие иностранные бренды первыми вернутся на российский рынок

Эти ушедшие иностранные бренды первыми вернутся на российский рынок

Разговоры о том, что мировые автобренды снова приедут в Россию, звучат все громче. Правда, часть из них официально и не уходила – просто присутствие здесь заметно сжалось.

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