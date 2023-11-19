Кубок, Гран-при и золотые медали - компанию ´Домочай´ наградили в Минске.

Продукция ОАО ´Булочно-кондитерская компания ´Домочай´ в очередной раз удостоена наград Республиканского смотра качества хлебобулочных и кондитерских изделий ´СМАКОТА-2023´, прошедшего в рамках выставки-ярмарки ´ПРОДЭКСПО-2023´ в Минске.
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