Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Владимир Путин и Нарендра Моди встретились в рамках саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.Переговоры состоялись на территории конгрессно-выставочного центра «Бхарат Мандапан».
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