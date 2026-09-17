МИД Китая: сотрудничество Пекина с миром не терпит вмешательства третьих сторон

Сотрудничество Китая с другими государствами не должно подвергаться вмешательству третьих сторон. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, его слова приводит РИА Новости.
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