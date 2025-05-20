Геополитический замкнутый круг

Отрывок из новой злободневной статьи Р. Ищенко (давненько у нас его не было!)Сам факт начала стамбульских переговоров являлся тактической победой только для США, так как они смогли, пусть и временно, сломить сопротивление противостоящих лагерей и добиться начала формального переговорного процесса.