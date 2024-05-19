Театр абсурда
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Театр абсурда

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Позиции Пригожина займет Дюмин? В России формируется новая влиятельная группировка

Позиции Пригожина займет Дюмин? В России формируется новая влиятельная группировка

Интересная жизнь с Vera Star После того как Сергей Шойгу оставил должность министра обороны и занял пост секретаря Совбеза, многие были удивлены, поскольку позиции его предшественникам Николая Патрушева казались незыблемыми.

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Комментарии
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Галина глушкова
Как всегда, ни-то, ни-се в нашем могущественном государстве.
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
некому делать и то и се!
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17 час.

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