Как мы уже знаем (а кто не знает, может узнать об этом в лекциях Острамысла или полистав Веды), у славян существовал цикл называемый «Круг Жизни».
Славянское Долголетие
Комментарии
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Карпов Илья
Но продолжу. Даже изучая значение зубов, мы погружаемся в огромный мир фантастики и начнем понимать, как организм собирает информацию о теле. Есть много статей, показывающих о связи конкретных зубов с различными органами. Если очень коротко, то эмаль зуба ИМЕЕТ ПОРЫ и так осуществляется взаимодействие пульпы зуба со слюной. А слюна - зеркальное отображение БИОХИМИИ КРОВИ. А пульпа содержит МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, которые можно рассматривать и как СТВОЛОВЫЕ. Может не понимая такие процессы, посетив стоматолога, мы можем из-за такого нарушения связей и получить новые болезни. Ну, описывают же такой "принцип домино" при нарушениях прикуса, который отражается на компенсаторном влиянии на мышцы шеи, а те, в свою очередь влияют на шейные позвонки, те на грудные и так далее. очень напоминает и обратный процесс влияния на это при ПЛОСКОСТОПИИ. Очевидно, по принципу - ОДИН ЗА ВСЕХ и ВСЕ , ЗА ОДНОГО. Такой же принцип ЕСТЬ и В ЭНДОКАРДЕ СЕРДЦА, где каждый конкретный участок связан с конкретными СОСУДАМИ. Были интереснейшие работы, где показывалось, что поражение определенного участка эндокарда приводило к тромбообразованию в конкретных сосудах! Только представьте, что Эндокард - Это карта ВСЕГО ОРГАНИЗМА и именно здесь решается, как, примерно 5 литров крови (ну для веса около 100 кг), могут заполнить весь объем сосудов организма, что составит примерно 20 литров. Ну, не буду вас утомлять. Скорее всего вам интереснее более примитивные идеи.
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1 д.
Карпов Илья
Да, господа, говоря о зубах, пульпе и пр. надо помнить и о нервах и связи сего этого с мозгом. А ведь был интересный случай, когда одному человеку сделали пломбу и он стал слышать голоса. Вроде стал ходить к психиатру, НО ПОТОМ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЭТО ОН СТАЛ ПРИНИМАТЬ КАК РАДИОПРИЕМНИК МЕСТНУЮ РАДИ ОСТАНЦИЮ!!! На таком феномене потом даже пытались создать ШПИОНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Думаю в интернете можно найти такую интересную информацию. Может это кого-то натолкнет на изобретение.
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1 д.
Карпов Илья
А ведь нечто подобное было создано очень давно. Надо только научится Думать и понять, как это может работать в нашем организме. И так - Шедевр русского шпионажа – Резонатор ТЕРМЕНА. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики (И. Сталин) Эта фантастическая история началась в конце 1943 года, когда Сталину доложили о создании в СССР уникального подслушивающего устройства – микроволнового резонатора конструкции Льва Термена. «Вечный двигатель» не нуждался в батарейках и действовал в полностью пассивном режиме – ни магнитных полей, ни собственных источников питания – ничего, что могло бы демаскировать устройство. Размещенный внутри какого-либо предмета, «головастик» приводился в действие микроволновым излучением от удаленного источника – сам генератор микроволновых волн мог находиться в любом месте в радиусе сотни метров. Под действием человеческого голоса изменялся характер колебаний резонирующей антенны - оставалось лишь принять отраженный «жучком» сигнал, записать его на магнитную ленту и расшифровать, восстановив исходную речь. Шпионская система, получившая кодовое название «Златоуст», состояла из трех элементов: генератора импульсов, резонатора («жучка») и приемника отраженных сигналов, размещенных в виде равнобедренного треугольника. Генератор и приемник могли располагаться за пределами прослушиваемого объекта, но главная проблема заключалась в установке «жучка» в кабинете американского посла. Забытый гений электронной музыки. Несколько слов о создателе «Златоуста». Уникальный жучок-резонатор – заслуга советского ученого и изобретателя Льва Сергеевича Термена (1896-1993 гг.). Музыкант по своему образованию, он начинал свою карьеру с создания невиданных прежде электромузыкальных инструментов. Глубокие познания в музыке и электротехнике позволили молодому изобретателю запатентовать в 1928 году «терменвокс» - необыкновенный музыкальный инструмент, игра на котором заключается в изменении положения рук музыканта относительно антенн инструмента. Движения рук изменяют емкость колебательного контура «терменвокса» и влияют на частоту. Вертикальная антенна отвечает за тон звука. Подковообразная антенна управляет громкостью. Господа, в жизни столько интересного.
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1 д.
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