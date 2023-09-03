Славянское Долголетие

Карпов Илья Но продолжу. Даже изучая значение зубов, мы погружаемся в огромный мир фантастики и начнем понимать, как организм собирает информацию о теле. Есть много статей, показывающих о связи конкретных зубов с различными органами. Если очень коротко, то эмаль зуба ИМЕЕТ ПОРЫ и так осуществляется взаимодействие пульпы зуба со слюной. А слюна - зеркальное отображение БИОХИМИИ КРОВИ. А пульпа содержит МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, которые можно рассматривать и как СТВОЛОВЫЕ. Может не понимая такие процессы, посетив стоматолога, мы можем из-за такого нарушения связей и получить новые болезни. Ну, описывают же такой "принцип домино" при нарушениях прикуса, который отражается на компенсаторном влиянии на мышцы шеи, а те, в свою очередь влияют на шейные позвонки, те на грудные и так далее. очень напоминает и обратный процесс влияния на это при ПЛОСКОСТОПИИ. Очевидно, по принципу - ОДИН ЗА ВСЕХ и ВСЕ , ЗА ОДНОГО. Такой же принцип ЕСТЬ и В ЭНДОКАРДЕ СЕРДЦА, где каждый конкретный участок связан с конкретными СОСУДАМИ. Были интереснейшие работы, где показывалось, что поражение определенного участка эндокарда приводило к тромбообразованию в конкретных сосудах! Только представьте, что Эндокард - Это карта ВСЕГО ОРГАНИЗМА и именно здесь решается, как, примерно 5 литров крови (ну для веса около 100 кг), могут заполнить весь объем сосудов организма, что составит примерно 20 литров. Ну, не буду вас утомлять. Скорее всего вам интереснее более примитивные идеи.

Карпов Илья Да, господа, говоря о зубах, пульпе и пр. надо помнить и о нервах и связи сего этого с мозгом. А ведь был интересный случай, когда одному человеку сделали пломбу и он стал слышать голоса. Вроде стал ходить к психиатру, НО ПОТОМ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЭТО ОН СТАЛ ПРИНИМАТЬ КАК РАДИОПРИЕМНИК МЕСТНУЮ РАДИ ОСТАНЦИЮ!!! На таком феномене потом даже пытались создать ШПИОНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Думаю в интернете можно найти такую интересную информацию. Может это кого-то натолкнет на изобретение.