Страны G7 пообещали ужесточить ценовой потолок на нефть из России

Страны G7 во вторую годовщину начала боевых действий на Украине пообещали ужесточить ценовой потолок на российскую нефть и заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб.
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