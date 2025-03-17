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Царьград

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Дети уходят из дома без предупреждений. Что за опасная игра "Исчезни на сутки" появилась в Сети

Дети уходят из дома без предупреждений. Что за опасная игра "Исчезни на сутки" появилась в Сети

В рунете стала набирать популярность новая опасная игра для подростков. Называется они "Исчезновение на 24 часа" или "Исчезни на сутки".

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