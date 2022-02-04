Китай усилит роль экспертиз патентов и товарных знаков в ближайшие пять лет

Китай укрепит роль экспертиз патентов и товарных знаков в течение 14-й Пятилетки (2021−2025) для качественного роста сектора, согласно плану, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности (NIPA), передает агентство Синьхуа.
Китай укрепит роль экспертиз патентов и товарных знаков в течение 14-й Пятилетки (2021−2025) для качественного роста сектора, согласно плану, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности (NIPA), передает агентство Синьхуа.
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