Козырные карты Дональда Трампа в предвыборной борьбе как уроки на будущее

В ноябре текущего года Республиканской партии США предстоит преодолеть серьёзное препятствие на пути к президентской избирательной кампании 2028 года — промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых полностью будет переизбрана Палата представителей и одна треть Сената.
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