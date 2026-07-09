Козырные карты Дональда Трампа в предвыборной борьбе как уроки на будущее

В ноябре текущего года Республиканской партии США предстоит преодолеть серьёзное препятствие на пути к президентской избирательной кампании 2028 года — промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых полностью будет переизбрана Палата представителей и одна треть Сената.