Реплика В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. Реплика Валентина Богданова на действия Трампа в переговорном процессе. Все здравомыслящие граждане понимают, что ни на какие уступки по переговорам Путин не пойдёт, ПОСКОЛЬКУ УСОВИЯ СТОРОН ПО ПЕРЕГОВОРАМ РЕЗКО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ И СДЕЛКА ЗАРАНЕЕ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ.