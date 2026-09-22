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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Весь смысл западной информационной политики...

Сегодня С. Лавров выступил  на  международном форуме "Диалог о фейках".  В  своём выступлении он, в  частности,  сказал, что "весь смысл западной информационной политики — быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три.

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