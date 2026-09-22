Сегодня С. Лавров выступил на международном форуме "Диалог о фейках". В своём выступлении он, в частности, сказал, что "весь смысл западной информационной политики — быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три.
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