БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Прости меня, порви мои расписки»: Пашинян вымолил у Мишустина отмену запретов на ввоз товаров, которые ранее обещал ЕС

«Прости меня, порви мои расписки»: Пашинян вымолил у Мишустина отмену запретов на ввоз товаров, которые ранее обещал ЕС

Пашинян объявил о договоренности с Мишустиным по возврату армянских товаров в РФ Сайт правительства РФ Премьер-министр Армении отказался сообщать журналистам какие-либо детали достигнутых договоренностей, предлагая дождаться первых результатов.

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Комментарии
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Maxim
А вот грузины после 2008г. - десять лет ждали.. Что за дискриминация - по национальному признаку...
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3 н.
Александр Корякин
Как легко и не напрягаясь мишустин прогнулся. В этом вся наша власть.
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3 н.