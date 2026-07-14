«Прости меня, порви мои расписки»: Пашинян вымолил у Мишустина отмену запретов на ввоз товаров, которые ранее обещал ЕС

Пашинян объявил о договоренности с Мишустиным по возврату армянских товаров в РФ Сайт правительства РФ Премьер-министр Армении отказался сообщать журналистам какие-либо детали достигнутых договоренностей, предлагая дождаться первых результатов.
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