Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвана предчувствием краха киевских властей. Опасность нападения на российский регион объяснил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».
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