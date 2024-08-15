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Опасность атаки ВСУ на Курскую область объяснили

Опасность атаки ВСУ на Курскую область объяснили

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвана предчувствием краха киевских властей. Опасность нападения на российский регион объяснил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

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