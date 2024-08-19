С людьми, творящими такое, разговаривать не о чем

людмила бер

Мы еще не все знаем, узнаем, еще больше оторопеем от их бесчеловечности и скотства... И не надо, нашим умалчивать, умалчивали после 1945 года, через 80 лет получили тоже, но еще более мерзкое ублюдство... Одним из первых расстреляли пастухов... потом уже пошли по улицам и сжигали все на пути...