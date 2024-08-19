«После 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли (речь о мирной инициативе президента России Владимира Путина) - бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности.
С людьми, творящими такое, разговаривать не о чем
Комментарии
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людмила бер
Мы еще не все знаем, узнаем, еще больше оторопеем от их бесчеловечности и скотства... И не надо, нашим умалчивать, умалчивали после 1945 года, через 80 лет получили тоже, но еще более мерзкое ублюдство... Одним из первых расстреляли пастухов... потом уже пошли по улицам и сжигали все на пути...
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7 час.
лл
лина любимцева
Эти "жесты добро воли" у некоторых НУЖНО КАСТРИРОВАТЬ!! Это что такое? ТУПИЗМ? ДЕБИЛИЗМ?!! КАК ЭТО ВСЕ НАЗВАТЬ? Эти "жесты"?!!
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6 час.
Олег Самойлов
Девочки! Вы что так возбудились-то? Иль вы не слышали, ЧТО было сказано Президентом насчет переговоров с дуркаиной?
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3 час.
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