Немецкие зелёные предложили дать убежище 200 миллионам «климатических беженцев»

О скандальной инициативе сообщил таблоид Bild. По данным СМИ, предложение о размещении миллионов так называемых климатических беженцев в Германии поступило от новоизбранных депутатов в Бундестаг от партии Зеленые Деборы Дюринг и Эмили Фестер.