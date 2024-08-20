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«В болоте — именно вы»: психолог Розанов объяснил, почему мужчины не меняются

«В болоте — именно вы»: психолог Розанов объяснил, почему мужчины не меняются

48-летняя Елена поделилась семейной проблемой — она «тащит» мужа и детей — работает, занимается домом, собакой, успевает и себе уделять внимание, а супруг недоволен, что она неласкова к нему… «Доктор Питер» продолжает публиковать истории читателей и комментарии к ним психологов.

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