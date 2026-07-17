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«Бандиты, убийцы и варвары»: поляки бьют украинцев и топчут их могилы

«Бандиты, убийцы и варвары»: поляки бьют украинцев и топчут их могилы

Польско-украинские отношения продолжают накаляться, причём сразу на всех уровнях. Вот уже сердобольное британское издание The Guardian бьёт в колокол, оповещая публику о том, что «многие поляки испытывают неприязнь» к проживающим в Польше украинцам.

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