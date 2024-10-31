Новый магазин «ОКОЛО» открыли в Люберцах

В Люберцах отрылся новый магазин сети «ОКОЛО». Он стал 700-м в стране и 55-м в Подмосковье. Магазин площадью 100 квадратных метров предлагает покупателям свыше 2,7 тысячи товаров, включая продукцию из Башкортостана, ставшую символом бренда.
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