Новый магазин «ОКОЛО» открыли в Люберцах

В Люберцах отрылся новый магазин сети «ОКОЛО». Он стал 700-м в стране и 55-м в Подмосковье. Магазин площадью 100 квадратных метров предлагает покупателям свыше 2,7 тысячи товаров, включая продукцию из Башкортостана, ставшую символом бренда.