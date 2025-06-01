Илон Маск с фингалом на лице покинул Белый дом: что произошло на самом деле

По ту сторону Атлантики ситуация становится все веселее и веселее. Команда президента США Дональда Трампа понесла первую ощутимую потерю: Илон Маск, самый богатый человек Америки, завершил свою недолгую госслужбу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии