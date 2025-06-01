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Илон Маск с фингалом на лице покинул Белый дом: что произошло на самом деле

Илон Маск с фингалом на лице покинул Белый дом: что произошло на самом деле

По ту сторону Атлантики ситуация становится все веселее и веселее. Команда президента США Дональда Трампа понесла первую ощутимую потерю: Илон Маск, самый богатый человек Америки, завершил свою недолгую госслужбу.

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Комментарии
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Nana Абраменко
я уж подумала что  макрониха и тут постаралась😜
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12 час.
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