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Ветлуга. Обновлённые фото

Ветлуга. Обновлённые фото

Всё-таки в какое удивительное время мы живем! Достаточно взять старое, затёртое фото, прогнать его через онлайн-программу, и мы увидим чудо! Прежде почти невидимое и непонятное обретает форму, цвет, характер, фактуру, и то, что прежде было скрыто от глаз зрителя, становится вдруг видимым и почти осязаемым! Кажется, что картинка оживает и что достаточно только сделать шаг — и ты войдешь в этот дивный мир и станешь с ним одним целым.

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