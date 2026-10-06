ДТП с участием КамАЗа произошло в Ноябрьске

В Ноябрьске в ДТП с участием КамАЗа пострадал водитель легкового автомобиля. Он выбрал небезопасную дистанцию и врезался в грузовик, сообщила Госавтоинспекция Ямала.
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