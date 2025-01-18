Японский тюнер Crewch показал своё видение GT-R следующего поколения

Nissan в последнее время переживает множество финансовых потрясений, что приводит к обсуждениям о возможном слиянии с Honda идея достаточно драматичная, чтобы отвлечь внимание от новостей о следующем поколении GT-R.
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